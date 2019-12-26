Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da 'Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik...
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Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da 'Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik...

Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da 'Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak' iddiasıdır.

26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:39
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Bir diğer gerçek dışı iddia da ' kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, Yarımburgaz Mağaraları proje tarafından yutulacak' iddiasıdır. Bu iddia da tamamen asılsızdır. Kanal 'un Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları ile herhangi bir ilgisi yoktur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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