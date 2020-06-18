Bakan Kurum: "Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık"
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Bakan Kurum: "Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık"

Bakan Kurum: "Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bir okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurumlarımızda kısmı hasarlar meydana geldi" "Hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler, bu çerçeve...

18.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:23

Bakan Kurum: "Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Bir okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurumlarımızda kısmı hasarlar meydana geldi"

"Hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler, bu çerçeve de okullarımızda tespitlerimizi yaptık ve gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespit ettik"

"Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık"

ELAZIĞ - Bingöl depremi ile ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," Bingöl'ün tamamında 638 bina ağır ve yıkık, 12 hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Ercinzan Tercan ilçemiz de de 38 bina ağır ve yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, 24 Ocak'ta yaşanan depremle ilgili son durumu değerlendirdikten sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının ilk bölümünde 14 Ocak'ta Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, Bingöl'de 638,Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu aktardı.

"Bingöl'de 638,Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 binanın ağır hasarlı ve yıkık"

Bakanlık olarak 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları yaptıklarını anımsatan Bakan Kurum,"Merkez üstü diyeceğimiz Kaynarpınar, Elmalı, Dinarbey köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmaları neticesinde Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı köyünde 81 ağır yıkık,9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık. Bingöl depremi sadece Bingöl'de değil Erzurum ve Erzincan illerimizin de bazı ilçelerinde hissedildi hasar oluştu. Bu çerçevede toplamda Bingöl'ün tamamında 638 bina ağır ve yıkık, 12 hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemiz de de 38 bina ağır ve yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık.En kısa sürede inşallah hafta sonuna kadar da tüm tespitleri yapıyor olacağız" diye konuştu.

" 1 okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı"

700 kamu binasının incelendiğine dikkat çeken Bakan Kurum," Bir okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurumlarımızda kısmı hasarlar meydana geldi. Hem Yedisu ilçemizin hem Elmalı ve Dinarbey köylerimizin enkaz kaldırma çalışmalarına da süratli bir şekilde bakanlığımız valiliğimizle birlikte başlattık.Hızlı bir şekilde de en kaz kaldırma süreçlerini yürütüyoruz. Diğer taraftan kamu binalarının tespitini yaptık, hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler. Bu çerçeve de okullarımızda tespitlerimizi yaptık ve gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızda istişare yapmak suretiyle onların can güvenliğini teminat altına almış olduk. Hiçbir şekilde risk edecek binalara gerekli tedbirleri almak suretiyle sokmayacağız. Bu konuda da vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

Bingöl'de hasar alan köylerle ilgili tarım köy uygulamaları projesini yapmaya başladıklarını anımsatan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da yaptıkları gibi hızlı bir şekilde en kısa zamanda ihaleleri yapacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum: 'Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık'

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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Şu an buradasınız: Bakan Kurum: "Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık" - Haber
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