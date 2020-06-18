Bakan Kurum: ""Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: ""Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık"

Bingöl depremi ile ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," Bingöl'ün tamamında 638 bina ağır ve yıkık, 12 hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Ercinzan Tercan ilçemiz de de 38 bina ağır ve yıkık olarak tespit yapıldı.

Bakan Kurum:
18.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:31

Bingöl depremi ile ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," Bingöl'ün tamamında 638 bina ağır ve yıkık, 12 hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Ercinzan Tercan ilçemiz de de 38 bina ağır ve yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, yaşanan depremle ilgili son durumu değerlendirdikten sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının ilk bölümünde 14 Haziran'da Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 binanın ağır hasarlı ve yıkık olduğunu aktardı.

"Bingöl'de 638,Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 binanın ağır hasarlı ve yıkık"

Bakanlık olarak 224 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları yaptıklarını anımsatan Bakan Kurum,"Merkez üstü diyeceğimiz Kaynarpınar, Elmalı, Dinarbey köylerindeki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmaları neticesinde Kaynarpınar köyümüzde 19 ağır ve yıkık, Elmalı köyünde 81 ağır yıkık, 9 orta hasarlı, Dinarbey'de de 35 ağır ve yıkık, 2 orta hasarlı bina tespiti yaptık. Bingöl depremi sadece Bingöl'de değil Erzurum ve Erzincan illerimizin de bazı ilçelerinde hissedildi hasar oluştu. Bu çerçevede toplamda Bingöl'ün tamamında 638 bina ağır ve yıkık, 12 hasarlı, Erzurum Çat ilçemizde 189 bina ağır ve yıkık, 9 bina orta hasarlı, Erzincan Tercan ilçemiz de de 38 bina ağır ve yıkık olarak tespit yapıldı. Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık.En kısa sürede inşallah hafta sonuna kadar da tüm tespitleri yapıyor olacağız" diye konuştu.

" 1 okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı"

700 kamu binasının incelendiğine dikkat çeken Bakan Kurum," Bir okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurumlarımızda kısmı hasarlar meydana geldi. Hem Yedisu ilçemizin hem Elmalı ve Dinarbey köylerimizin enkaz kaldırma çalışmalarına da sür'atli bir şekilde bakanlığımız valiliğimizle birlikte başlattık.Hızlı bir şekilde de en kaz kaldırma süreçlerini yürütüyoruz. Diğer taraftan kamu binalarının tespitini yaptık, hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler. Bu çerçeve de okullarımızda tespitlerimizi yaptık ve gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızda istişare yapmak suretiyle onların can güvenliğini teminat altına almış olduk. Hiçbir şekilde risk edecek binalara gerekli tedbirleri almak suretiyle sokmayacağız. Bu konuda da vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

Bingöl'de hasar alan köylerle ilgili tarım köy uygulamaları projesini yapmaya başladıklarını anımsatan Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da yaptıkları gibi hızlı bir şekilde en kısa zamanda ihaleleri yapacaklarını kaydetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ziya Selçuk Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: ""Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 17:13:54. #1.14#
title