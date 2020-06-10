Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırınÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin.

Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın" dedi.

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bakanlığın hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan video paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın" dedi.

Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun diyaloğu yer aldı.Götüntü Dökümü:

-Bakan Kurum'un paylaştığı video

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA