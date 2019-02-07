Bakan Kurum: Bedeli Ne Olursa Olsun Kentsel Dönüşümü Yapmak İstiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

"Kentsel dönüşümü yılda en az 300 bin konut olmak üzere dönüştüreceğiz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. Türkiye'de terör ne kadar önemliyse deprem de o kadar önemli. Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapmak istiyoruz"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Bakan Kurum'a ziyareti sırasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yetkililer eşlik etti. Hastane Başhekimi Recep Demirhan'dan yaralıların durumu hakkında bilgi alan Bakan Kurum hastane bahçesinde kentsel dönüşüm mağduru olduğunu söyleyen bir kadın ile konuştu. Zor durumda olduklarını belirten kadına, Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili dün önemli bir süreç başlattık. Biz bu işte kararlıyız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte biz deprem riski taşıyan ülkemizde ne kadar bina varsa bu binaların tespit edilmesi ve yıkılması suretiyle… Burada vatandaşımız ister istesin ister istemesin eğer bir deprem riski varsa, bir kaçak bina söz konusuysa biz gereğini yapacağız. 24 saattir herkes seferber oldu. Bizim bir tane canımıza bir şey olsa, bütün şehri biz yeniden imar etsek boşa. Yenilenmesi gereken konutlarla alakalı belediyelerimizle bakanlığımı işbirliği içinde yürütecek. Kentsel dönüşümü yılda en az 300 bin konut olmak üzere dönüştüreceğiz. Bu bizim en önemli gündem maddemiz. Türkiye'de terör ne kadar önemliyse deprem de o kadar önemli. Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapmak istiyoruz" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadın'ın sorusu

-Bakan Kurum'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA