Bakan Kurum: '2012 yılında başlattığı dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; bugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı İlbank Genel Kurul Toplantısı'nda "2012 yılında başlattığı dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; bugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'da gerçekleştirilen İlbank Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında yapılan yatırımlara dair bilgiler veren Bakan Murat Kurum yapılacak yatımları da açıkladı.

İller Bankası'nın Türkiye'ye katkılarını anlatan Bakan Kurum, "Ülkemizin en köklü kurumlarının başında gelen bankamız, kurulduğu günden bu yana güçlü ekibiyle yerel yönetimlerimize, mali destek ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. İller Bankası, kendi öz kaynaklarıyla 2003 yılından bugüne kadar 100 bin projeyi bitirmiş ve 84 milyar liralık yatırım yapmış bir kurumdur. Sadece geçtiğimiz yıl 6,5 milyar lira yatırım yapan Bankamız, bugün bedeli 8,5 milyar lira olan 700'e yakın projeyi 81 ilin tamamında sahada sürdürmektedir. İller Bankamız Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesinden Ayder Yaylası'nın altyapısına, İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesinden Konya'dan Kütahya'ya, Rize'den Zonguldak'a kadar pek çok sokak sağlıklaştırması ile yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor" ifadelerini kullandı.

İller Bankası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her zaman belediyelerin yanında olduğunu söyleyen Kurum, "Milletimizin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerçekleştirdiğimiz bu projelerin başında, kentsel dönüşüm geliyor, deprem dönüşümü geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle, 2012 yılında başlattığı Dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; bugüne kadar, 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün de; "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle; dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Elazığ ve Malatya'mızda 26 bin, İzmir'imizde 5 bin konutun çalışmalarına süratle devam ediyoruz" diye konuştu.

Konut yapımının ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Bakan Kurum, "İnşallah hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümle; yılda 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. "Tarihe vefa, geçmişe saygı" sloganıyla; bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Yine, sokak sağlıklaştırma projelerimizle; ülkemizin dört bir yanında yüzlerce sokağımızı, binlerce binamızın cephelerini yeniliyoruz. Şehir merkezlerine sıkışmış sanayi alanlarını şehirlerimizin dışına taşıyoruz. Bugün; 6 şehrimizde eski sanayi sitelerimizi yeni yerlerine taşıyarak, esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında olan 26 sanayi alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz Bölgemizden başlamak üzere, tüm illerimizde sel ve heyelan riski altındaki bölgeleri dönüştürüyoruz" dedi.

Konut yapımının sadece şehirleri kapsamadığını belirten Kurum, "Tarımköy projemizle; daha önce 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımını tamamladık. Türkiye'de bir ilk ve model olacak ahır projelerimizi de Ağrı'dan başlattık. 550 milyon liralık yatırım bedeli olan bu projede 341 ahır ve 3 veteriner binası yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trafik sıkışıklığının en önemli etkenlerinden birinin otoparklar olduğuna ve bu konuda da yönetmeliğin hazırlandığını söyleyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Modern otoparklar üretip trafik sıkışıklığını, şehirlerimizdeki araç yoğunluğunu azaltıyoruz. Ülkemizin her yerinde; özellikle şehir merkezlerinde yaşanan trafik sorununu çözecek otopark projelerimizi farklı şehirlerimizde üretmeye başladık. İhtiyaç duyulan yerlere; son derece geniş yeraltı otoparkları, bölge otoparkları yapıyoruz. Tam da bu noktada ifade etmek isterim ki; yapı sektörünün ve vatandaşlarımızın merakla beklediği, yüzlerce kurum ve kuruluşla, sektör temsilcilerimizle yaptığımız yoğun istişare ve çalışmalar sonucunda; yeni otopark yönetmeliğimizi hazırladık ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlememiz çok kapsamlı ancak ben belediye başkanlarımızın huzurunda bazı önemli başlıkları kısaca ifade etmek isterim.

Daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulamasını getirdik. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark; 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark; 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmünü getirdik.

Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğunu kaldırdık. Talebe göre, binanın bodrumunda veya binanın bahçeleri ile bahçe altlarında yapılabilmesinin önünü açtık.

İlçe belediyeleri de bundan böyle bölge otoparkları yapabilecek.

Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalar ile AVM ve Bölge otoparklarında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirdik. Yine bütün AVM'lerde elektrikli şarj istasyonlarının Hızlı Şarj Özellikli olması zorunluluğunu getirdik. Yeni yönetmeliğimizle hem trafik yoğunluğunu azaltacağız hem de vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca tüm belediyelerimizin bu konuda çok daha etkin olmalarını sağlamış olacağız."

Türkiye'de yaşayan her vatandaşın ev sahibi olana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bakan Kurum şunları kaydetti:

"TOKİ'mizle şu ana kadar ülkemizde sosyal donatılarıyla beraber toplam 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Son iki yıl içinde de toplam 80 bin konutun teslimini yaptık. Yine 67 il ve 140 projede başlatılan 50 bin sosyal konutun ve 81 ilde 262 ayrı projede yaptığımız 100 bin sosyal konutun inşaatları hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçelerinin, belediye başkanlarının ve halkın hizmetine sunulduğunu aktaran Bakan Kurum, yapılan yatırımları anlatarak "Şu ana kadar 57 Millet Bahçemizi tamamladık. Halen 78 ilimizde 235 projemizde çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Türkiye'yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla öreceğimiz ekolojik koridorları, yeşil hatları, yeşil yolları da yine sizlerle birlikte yapmaya başladık. Bugün, 22 ilimizde uygulamaya başladığımız Ekolojik Koridorlar, kilometrelerce uzunluğa sahip olacak. Göllerimizi, doğal alanlarımızı, akarsularımızı, bisiklet yolları ve millet bahçelerimizi birbirine bağlayacak. Tabii olarak; ekolojik koridorlarımızın en önemli ulaşım ağı; bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımız olacak. Son 2 yılda; Bin 300 km bisiklet yolu, 108 km yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Bakın biz bakanlık olarak 2020 yılında belediyelerimize 672 çevre temizlik aracı ve kamyonu hibe ettik. 64 bin 684 çöp konteynırı hibe ettik. Bisiklet ve yürüyüş yolları, sıfır atık projesi uygulamaları, çevre dostu sokak projeleri, atık su ve katı atık tesisleri için toplam 700 milyon lira destekte bulunduk. Yine İller Bankamızla; 339 belediyemizin 407 adet projesi için 690 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 1 milyar liralık finansman desteği sağladık" bilgilerini verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ