Bakan Kurum: "Bayramımız mübarek olsun"
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Bakan Kurum: "Bayramımız mübarek olsun"

Bakan Kurum: 'Bayramımız mübarek olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi, gönül coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi, gönül coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Allah'a yakınlığın, teslimiyetin, sadakatin bayramı Kurban Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi, gönül coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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