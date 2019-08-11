Bakan Kurum, bayram namazını kıldı, jandarma personeli ile bayramlaştı

11.08.2019 10:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazını kıldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma personelinin Kurban Bayramını kutladı.

Merkez Karatay ilçesi Araplar Büyüksinan camisinde Bayram namazını kılan Bakan Kurum, cami cemaati ile bayramlaşmasının ardından kendisini bekleyenlerle sohbet etti. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayan Kurum, kurbanın kardeşlik, yardıma ihtiyacı olana yardım etmek ve yoksulun ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü olmasının tüm coğrafyayı ilgilendirdiğini belirten Kurum, şöyle konuştu: "Öncelikle her sene olduğu gibi sıla-i rahim yapmak hem de vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle, hemşehrilerimizle bir olmak için Konya'ya geldik ve birçok etkinliği beraber yapacağız. Tabii bir taraftan da dünyaya baktığınızda maalesef birçok coğrafyada, İslam coğrafyasında yardıma ihtiyacı olan mazlumların, kadınların, çocukların olduğunu savaşların olduğunu hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. İnşallah bugünler, bayramlar o gönüllerin birleştiği, barışın dostluğun arttığı günler olur. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ün Türkiye'si ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz tüm ekibimizle birlikte. Çünkü ülkemizin güçlü olması sadece Türkiye'yi değil tüm mazlum coğrafyasını, yardıma ihtiyacı olan tüm mazlumları, çocukları, kadınları ilgilendiriyor. Bu vesile ile ülkemizin güçlü olması çok önemli. İnşallah biz de azim ve kararlılıkla Türkiye'nin ihyası ve inşası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile hem yurt içinde hem yurt dışında görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin, polislerimizin memurlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Bu ülke uğruna, bayrak uğruna, vatan uğruna, ezan uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize de acil şifalar diliyor ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Bugünlerde hac vazifesi gören tüm kardeşlerimizin haclarını Allah kabul etsin diyorum. Bu vesile ile tüm ülkemizin tüm İslam coğrafyasının Kurban Bayramını tebrik ediyorum"

Konuşmalarının ardından Konya il Jandarma Komutanlığına geçerek personelle bayramlaşan Bakan Kurum, İl Jandarma Komutanlığına dikilen dev Türk bayrağının da açılışını gerçekleştirdi. 65 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan bayrağın 15 metreye 23 metre büyüklüğü ile 345 metrekarelik olduğu öğrenildi. Jandarmanın kurban kesimine katılan Bakan Kurum, pesonelle toplu fotoğraf çektirdi. Bakan Kurum, daha sonra jandarma personeli ile birlikte kahvaltı yaparak, sohbet etti.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları ve jandarma personeli katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA