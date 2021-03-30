Bakan Kurum, Başkan Öztekin'e Sıfır Atık Belgesi'ni takdim etti

Başkan Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediyesi adına düzenlenen Sıfır Atık Belgesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

Başkan Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediyesi adına düzenlenen Sıfır Atık Belgesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

Kağıthane Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi'yle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Başkan Öztekin belgeyi, mevcut ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi vermek amacıyla ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı. Bakan Kurum ziyarette "Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile birçok alanda 2023 yılı ulusal hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. İnsan merkezli bir anlayışla çevremizi ve doğamızı koruyarak yarınlara daha güzel bir dünya bırakma gayretindeyiz" dedi.

Kağıthane'de 'Sıfır Atık' konusunda birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Öztekin de; "Bu kapsamda ilçemizdeki okullarda, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık (ikili atık toplama) konularında öğrencilere eğitimler vererek; teşvik edici yarışmalar düzenledik. Başarılı okul ve öğrencilerimizi ödüllendirdik. Bu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz 416 ton geri dönüştürülebilir atık toplayarak 8 bin ağacın kesilmesini önledi. İlçemizin 19 mahallesinde 20 adet olmak üzere

Mobil Atık Getirme Merkezi kurduk. Bu merkezlere vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atıkları (kağıt karton, plastik, metal, elektronik atık, bitkisel kızartmalık atık yağ, atık pil ve floresan) atmalarını sağlıyoruz. Mobilya, beyaz eşya gibi büyük, yer kaplayan atıklar için ise ilçemizin merkezinde 1. Sınıf Atık Getirme merkezi kurarak; bu tür atıkların vatandaşlarımızın kendi imkanları ile getirmelerini ve ekonomiye katkıda bulunmalarını sağladık. Bununla birlikte ana cadde ve ara sokaklarına 200 adet geri dönüşüm kumbarası ile 320 adet giysi atık kumbarası konumlandırdık. Tarihi geçmiş atık ilaçların çevreye atılmalarını önlemek için ASM ve eczanelerimize 140 adet atık ilaç kutusu yerleştirdik. İlk ve orta öğrenim okullarına 100 adet Çöp Atma Basket At sloganıyla basket potalı geri dönüşüm kumbarası konumlandırdık. Pandemi sürecinde ise ilçemiz geneline kullanılmış maske ve eldivenler için 140 adet atık kovası koyduk" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Öztekin ilçedeki yüksek riskli yapıların tespitinin yapılıp kontrollü şekilde yıkıldığını ifade etti. Vatandaşlara yapılan nakdi yardımlarla sürecin mağduriyet oluşturmayacak şekilde yönetildiğini belirten Başkan Öztekin, konuya ilişkin desteklerinden ötürü Bakan Kurum'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı