Bakan Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
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Bakan Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması BARTIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması BARTIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."

Bakan Kurum: '(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
Bakan Kurum: '(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
Bakan Kurum: '(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
Bakan Kurum: '(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır.'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır."
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.
Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
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