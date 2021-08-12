Bakan Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması BARTIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması BARTIN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci