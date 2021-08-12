Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü
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Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü

Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da yaşanan sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da yaşanan sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel felaketinde zarar gören Akörensöküler köyü ile Zafer köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum daha sonra Kumluca Mehmet Akif Ersoy Okulunda kurulan kriz masasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının yarın tamamlanacağını belirterek, "Dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Tabii Bartın'da Ulus ilçemiz ve mahalleleri bu selden etkilendi. Olay olur olmaz hemen Valilik bünyesinde koordinasyonu kurduk. Vatandaşlarımızın yarasını sarmak için harekete geçtik. Bir vatandaşımız sel sularına kapılarak kayboldu. 80 yaşında Arife teyzemiz. İnşallah en kısa zamanda Arife teyzemize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasar tespitleri yine vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitleri, araç-gereç ziyanları, tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır. Bu çerçevede ertesi gün de vatandaşlarımızın ödemeleri valiliğimiz koordinesinde tamamlanacaktır. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız evleri ister yerinde isterse başka bir alanda TOKİ Başkanlığımızca yapım çalışmaları yürütülecektir" dedi.

Bakan Kurum, Bartın- Karabük yolunda ulaşımın başka güzergahlardan sağlandığını açıklayarak, şöyle konuştu: "Şu an itibariyle Ulus ilçemize su verilmekte. Kumluca beldemizde arızalar vardı sel sebebiyle. Oraya da su verildi. Abdipaşa Mahallemizde 5 mahallenin suyu problem yaşadı. Hasar gördü sel sebebiyle, 2 mahallemize su verildi. 3 mahallede arızalar en kısa zamanda giderilecektir. Şu anda köprü ve yollarımızda hasarlar mevcut. Hem özel idare hem de karayolları ekiplerimiz hasar tespitlerini yaptılar. Çalışmalar başladı. Bartın- Karabük yolu şu an itibariyle başka güzergahlardan veriliyor. Menfez ve köprülerde meydana gelen hasar sebebiyle yarın sabah en geç Bartın- Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ulaşıma açılacaktır. Köylerimizi birbirine bağlayan menfez ve köprülerdeki hasarlar da hızlı bir şekilde özel idare ve karayolları ekiplerince giderilecektir. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz."Bakan Kurum vatandaşların yaralarını saracak adımlar atacaklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:  

"İnşallah en kısa zamanda kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Bartın, Kastamonu ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için çalışmalarını anbean yürütmektedir. Bir ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde yürütüyoruz. Son ana kadar bu anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."


Bakan Kurum: Bartın'da metrekareye 318 kilogram yağış düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır.'
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Bakan Kurum Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Bakan Kurum Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
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