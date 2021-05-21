Bakan Kurum: "Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarımızı başlattık"
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Bakan Kurum: "Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarımızı başlattık"

Bakan Kurum: 'Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarımızı başlattık'
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fırtınanın ardından Bakanlık ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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