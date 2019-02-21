Bakan Kurum: Ayvacık'ta 12 Köyde, 85 Konut Hasar Gördü (3)

BEZ ÇANTA DAĞITTI

Trabzon'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, AK Parti Trabzon Kadın Kolları üyelerince düzenlenen bez çanta dikimi standını ziyaret etti. Çalışmalarında kadınlara kolaylıklar dileyen Bakan Kurum, ardından Atatürk alanında sohbet ettiği vatandaşlara da bez çanta dağıttı.

'BU PROJE ÇOK ÖNEMLİDİR'

Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli hale geldiğini hatırlatan Bakan Kurum, yakın zamanda sıfır atık yönetmeliğinin yayınlayacağını belirtti. Bakan Kurum, "Şu an kişi başı 440 adet olan kullanım sayısını çok yakın zamanda yüzde 70 azaltarak 90 adede, daha sonra da yüzde 90 azaltarak 40 adede düşürmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçim kampanyamızı açıklarken AK Parti olarak tüm seçim bölgelerimizde, seçim koordinasyon merkezlerimizde belediye başkanlarımız halkımıza ücretsiz olarak bez poşetlerimizi dağıtacağımızı ifade etti. Bizde bugün bu uygulama için buradayız. Sıfır atıkla birlikte bu uygulamaya 2023 yılında geçtiğimiz zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız ve 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Bu noktada bu proje çok önemlidir" diye konuştu.

'DEPOZİTO UYGULAMASI DA 2021'DE'

Depozito uygulamasının da 2021 yılında başlayacağını aktaran Bakan Kurum, "Çok yakın zamanda sıfır atık yönetmeliğini yayınlayacağız. Bu yönetmelikle birlikte artık biz sokaklarımızda ikili toplama sistemine geçeceğiz. İkili toplama sistemiyle birlikte bir kovamızda cam, metal ve kağıt ambalajları, diğer kovamızda da organik atıkları ayrıştıracağız ve belediyelerimiz de bu ayrıştırılan ürünleri toplama merkezlerinde bertaraf etmek suretiyle bunların geri dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. 2021 yılında da depozito uygulaması başlayacak. 2023 yılına geldiğimizde artık bizim hem depozito uygulamasıyla hem plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle artık çevreye, doğaya daha saygılı şehirlerimiz olacak ve gelecek nesillerimize, çocuklarımıza daha güzel şehirler emanet edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA