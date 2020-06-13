Bakan Kurum: "(Ayder Yaylası) Vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle gönüllü bir dönüşüm sürecini... Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2) Kaynak: AA