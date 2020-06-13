Bakan Kurum: "(Ayder Yaylası) Vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle gönüllü bir dönüşüm sürecini...
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.
13.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:04
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA