Bakan Kurum, Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nin imar sorununun çözüldüğünü açıkladı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nin imar sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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