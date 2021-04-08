Bakan Kurum: "Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz"
Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Keçiören Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediyesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Keçiören Belediyesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediyesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç