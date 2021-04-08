Bakan Kurum: "Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz"
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Bakan Kurum: "Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediyesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Keçiören Belediyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un açıklaması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Keçiören Belediyesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: 'Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz'
Bakan Kurum: 'Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz'
Bakan Kurum: 'Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz'
Bakan Kurum: 'Ankara'ya 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 tane millet bahçesi yapıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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