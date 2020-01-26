Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok"
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Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok"

Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'nun açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği...

26.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:12
Bakan Kurum:

'daki deprem

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'nun açıklamaları

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Alt yapıya ilişkin çok ciddi problemler yok"
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