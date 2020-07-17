Bakan Kurum: Alt gelir grubuna yönelik konut projelerini kararlılıkla sürdüreceğiz
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Bakan Kurum: Alt gelir grubuna yönelik konut projelerini kararlılıkla sürdüreceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubuna yönelik konut projelerini Türkiye genelinde evi olmayan vatandaş kalmayana dek kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek "Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız.

Bakan Kurum: Alt gelir grubuna yönelik konut projelerini kararlılıkla sürdüreceğiz
17.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:53

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubuna yönelik konut projelerini Türkiye genelinde evi olmayan vatandaş kalmayana dek kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek "Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız. Hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz" dedi.

Sabah saatlerinde kente gelen Bakan Murat Kurum, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz ile bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra yapımı devam eden merkez Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışına da katılan Bakan Kurum, kentte yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Açılışı gerçekleştirilen hizmet binasının yenilenebilir enerji ve akıllı otomasyon sistemleriyle donatıldığını kaydeden Bakan Kurum, enerji tüketiminin azaltılması için tüm kamu binalarında aynı sistemi kurmaya çalıştıklarını dile getirdi. Osmaniye'nin 2023, 2053 ve 2071 yılları adına çok önemli kararlar aldıklarını dile getiren Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kente 11 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını anlattı.Osmaniye Valiliği yakınlarına inşa edilecek Selahaddin Eyyubi Camisi ve çevresinde önemli bir aks oluşturacaklarını kaydeden Bakan Kurum, deprem dönüşümü kapsamında Osmaniye Belediyesi çevresindeki 33 bin metrekare alana da örnek kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını anlattı. Bakan Kurum, hak sahipleriyle anlaştıktan sonra yılsonuna kadar TOKİ tarafından ihalelere başlanacağını dile getirdi. Kentin girişinde bin tane bağımsız bölümün olduğu sanayi bölgesini de dönüştüreceklerini anlatan Kurum, esnaf ve vatandaşların yüzünü güldürecek bir Rezerv Sanayi Sitesi inşa edeceklerini aktardı.Osmaniye Valiliği karşısında 'eski hal' olarak bilinen alanı da dönüştüreceklerini söyleyen Bakan Kurum, 15 bin metrekarelik alanda yatay mimariyle iş yeri ve konut inşa edeceklerini dile getirdi. Kadirçavuşlu Caddesi'nde de iyileştirme yapacaklarını anlatan Kurum, kentteki temizlik araç-gereçlerini de hizmete sunduklarını anlattı. Bakan Kurum, "Bizler bir ve beraber oldukça, şer odakları, vesayet odakları bu topraklarda kirli oyunlarını, karanlık planlarını asla hayata geçiremeyecekler. Ülke olarak, millet olarak tüm badireleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlatarak bugünlere geldik" dedi.'KURALARI ÇEKTİK, İNŞAATLARA BAŞLAYACAĞIZ'Osmaniye Valiliği'nin yan tarafındaki 65 bin metrekare alana, içerisinde bisiklet yolları ve millet kıraathanesinin de bulunacağı Millet Bahçesi kazandıracaklarını kaydeden, TOKİ'nin ürettiği konutlarla ilgili de bilgi verdi. Bakan Kurum, şunları söyledi: "Ayrıca belediyemizin hemen karşısında bin 600 metrekare alanda şehrimize yakışacak bir meydan yapmak üzere proje başlattık. Öte yandan 81 ilimizde 81 milyon kare Millet Bahçesi projelerimiz devam ediyor. Sadece şehirlerimizde değil, ilçelerimizde de Millet Bahçesi projeleri yapıyoruz. Osmaniye merkezde, Kadirli ilçemizde, diğer taraftan Ellek Beldesi'nde projeleri yaptık. Belediye ile bu örnek projeleri en kısa zamanda vatandaşlarımıza kazandıracağız. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığımız alt gelir grubuna yönelik konut projemizi tüm Türkiye genelinde evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız. Hak sahibi vatandaşlara da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarlarını teslim edeceğiz. 50 bin, 100 bin sosyal konut projemiz var. Osmaniye'mize tam 735 konut kazandırıyoruz. 600'ü merkezde, 135 tanesi Bahçe ilçesinde olmak üzere kuralarını çektik, inşaatlarına başlayacağız."

Kaynak: DHA

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