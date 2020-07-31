Bakan Kurum Akşehir'de incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum Akşehir'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram münasebetiyle yaptığı Konya ilçe ziyaretleri kapsamında Akşehir ilçesine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum Akşehir'de incelemelerde bulundu
31.07.2020 23:00 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:13

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram münasebetiyle yaptığı Konya ilçe ziyaretleri kapsamında Akşehir ilçesine gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Akşehir Belediyesi hizmet binasına geldi. Belediye binası önünde Akşehir Kaymakamı Vekili ve Doğanhisar Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Kurum, parkta oturan vatandaşların yanına giderek onların bayramını kutladı. Daha sonra belediye hizmet binasına geçen Bakan Kurum ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Akkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ipek halı hediye etti.

Belediyedeki temasların ardından Cumhuriyet Meydanına geçen Bakan Kurum ve beraberindekiler yeni yapılan meydan çalışmasını inceleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katkılarıyla Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Rüştü Bey İşhanı'nda incelemelerde bulundu. Tarihi Arasta Çarşısı ve restorasyonu devam eden Tabak Hamam Sokakta incelemelerde bulunan Bakan Kurum daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bayram namazının ardından Konya'da ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren Kurum, "Tüm milletimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum" dedi.

Kurum, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun engelli olduğunu hatırlatarak, "Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için çalışmalarımızı belediyelerimizle yürütüyoruz. 10 milyon engelli vatandaşımıza daha iyi şartlar sunmak adına şehirlerimizi engelsiz hale getiriyoruz" diye konuştu.

İlçelerde de kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini anlatan Kurum, Kadınhanı'nda da hayvan satış yeri, millet bahçesi, kilitli taş üretim tesisi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada, "İlçelerimizde yaptığımız projeleri incelemek, hem de yerinde yapılanları görmek üzere ziyaretlerde bulunuyoruz. Önce Kadınhanı ilçemize gittik, Kadınhanı da yapılan projelerimizi yerinde gördük. Şimdi de, Selçuklunun Osmanlı'nın şehri Nasreddin Hocamızın beldesi Akşehir'imizdeyiz. Akşehir'imizde yaklaşık 2 bin tane tescilli eserimiz mevcuttur. Şu anda girdiğimiz sokak da tescilli eserlerimizin bulunduğu sokaklardan bir tanesidir. Tabii biz Nasreddin Hoca'ya yakışır ve bizim ecdadımızın, atalarımızın bize bıraktığı emanetlere sahip çıkacak anlayışla bir proje yürütüyoruz. Bu proje çerçevesinde, şehirde bir meydan projesi oluşturdu başkanımız. Bunu bitirdiler, altında otopark ve üstünde şehir meydanı oluşacak şekliyle bu meydanda yine ecdadın tarif ettiği şehircilik anlayışıyla, işte Ayasofya Caminin Fethi sürecinde, Fatih Sultan Mehmet Han talimat veriyor ve hemen Ayasofya Camii etrafındaki bu metruk yapıların kaldırılması talimatıyla camimiz, o tarihi eserimiz, Ayasofya Camimiz meydanla bütünleşecek bir anlayışla yeniden projelendiriliyor, güçlendiriliyor. Burada da, ecdadın bize tarif ettiği şekilde bir şehir meydanından, arastalara, hanlara, hamamlara çıkan sokaklarımızı bu tarihi yapıların restorasyonunu tadilatlarını yapmak ve aslına döndürecek şekilde çalışmalarımızı Akşehir Belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve Bakanlığımızın destekleriyle yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah 2023 yılına girdiğimizde, burada Nasreddin Hocamızın evi, işte Ayasofya Mescidimiz, buradaki tarihi yapılarımız tamamen restore edilmiş bu sokaklar, inşa edilmiş olacaktır. Buraya geldiğimizde inşallah Nasreddin Hocamızı andığımızda, bu sokaklarda gezdiğimizde, nefes aldığımızda, o tarihin derinliklerine ulaşacağız ve çocuklarımız gelecek nesillerimizle, atalarımızın bıraktığı bu emanetlere sahip çıkacaklardır. Biz onlara projelerimizi en güzel şekilde yapıp, inşallah teslim ediyor olacağız. Yine bunun dışında Akşehir'imize ilişkin hem içme suyuyla alakalı, hem arıtma tesisiyle alakalı hibe kapsamında projelerimizi başlattık. Yatırımlarımız devam ediyor. Yine araç gereç noktasında belediyemizin ne kadar ihtiyacı varsa bu araç gereçlerin ihtiyaçlarına bakanlığımızca destek olmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, hedefimiz, şehirlerimizi güçlü kılmaktır. Güçlü Akşehir, güçlü Konya, güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi güçlü hale getirerek, vatandaşlarımıza hizmet ederek çalışmalarımızı hep birlikte yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Bakan Kurum daha sonra restorasyonu devam eden Gavur Hamamı'ndaki incelemelerin ardından Akşehir'den ayrıldı.

Bakan Kurumun Akşehir'deki temaslarına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı partililer de eşlik etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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