BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen COP 22'nin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra fuaye alanındaki stantları gezdi.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da düzenlenen COP 22'nin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra fuaye alanındaki stantları gezdi. Yabancı temsilcilerle sohbet eden Bakan Kurum, çeşitli sualtı canlılarının yer aldığı sergiyi de inceledi. Kurum, alanda bisiklete monte edilen mikserde pedalların çevrilmesiyle hazırlanan 'milkshake'i önce yanındaki misafirlere ikram etti, ardından kendisi tadına baktı.

BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR

BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR

BAKAN KURUM: AKDENİZ DİLE GELSE İNSANI İNSANA, BİZİ BİZE ŞİKAYET EDECEKTİR

Antalya'da öğrenci yurdunda dehşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum

Antalya'da öğrenci yurdunda dehşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına Antalya'yı vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü

 Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu

Antalya'da şiddetli fırtına! Dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durdu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title