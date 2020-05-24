Bakan Kurum, AK Parti İl Teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum, AK Parti İl Teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Teşkilatıyla video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

24.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:59

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Teşkilatıyla video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

Bakan Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen video konferansa katılan partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında, böyle buruk geçen bir bayramda hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Konyalı olduğu için hemşehrilerine hizmet etmenin boynunun borcu olduğunu dile getiren Kurum, "İnşallah ömrüm yettiği sürece, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun göstermiş olduğu hedeflerde hep birlikte teşkilatımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, tüm kardeşlerimizle memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin, özellikle mart, nisan ve mayıs aylarında, devlet ve millet dayanışmasıyla el birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

"Projelerimizi, kararlı bir şekilde devam ettireceğiz"

Kovid-19'un, tüm dünya gibi Türkiye'yi de ciddi manada etkilediğini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönül isterdi ki orada hemşehrilerimizle bir arada olalım. Konya'nın manevi ikliminde, güzel geleneklerimiz içerisinde bu bayramı yaşayalım. Salgın sürecinde başta Konya olmak üzere tüm Türkiye'de belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının tüm imkanlarını da milletimizin hizmetine, emrine sunduk. Bu süreci en az hasarla atlatarak, projelerimizi de kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümesi adına yapılması gereken her türlü adımı da atmaya devam edeceğiz."

Kurum, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda sağlık ve esenlikle kavuşma temennisinde bulundu.

Bu buluşmanın çok özel olduğunu vurgulayan Kurum, "Konya, teşkilatıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla çok büyük bir aile. Bunu her zaman görüyorum ve bununla da gurur duyuyorum. AK Parti'miz sadece bir parti değil, çok büyük bir aile. Partimiz 18 yıllık süreçte girdiği tüm seçimlerde başarıyla AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Her zaman vefasını net bir şekilde Konya'da rekor oy alarak gösterdi." diye konuştu.

"Vizyon projelerimizi hemşehrilerimizle paylaşacağız"

Bakan Kurum, seçim sürecinde belediye başkanlarıyla verilen sözlerin büyük bir kısmının ihale edildiğini veya ihale aşamasında olduğunu anlattı.

Konya'nın, kültürel ve tarihi akslarının ihyası için kentsel dönüşüm projelerinin de devam ettirildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de Konya'mızın ihyası ve inşası için vizyon projelerimizi hemşehrilerimizle paylaşacağız. Millet bahçeleri ve bisiklet yolları ile daha yeşil, daha sağlıklı bir Konya'yı hep birlikte yaşayacağız. Kentte, 9 bine yakın afet ve sosyal konut projemiz ile Konya'ya, Konya'nın tarihine yakışır, dünyadaki sayılı meydanlar içerisinde olacak kent meydanları ve millet bahçelerinin inşasını hep birlikte yürütüyoruz. Tarihin ve medeniyetin izinde yeni Konya için büyük adımları önümüzdeki dönemde de hep birlikte atacağız. Konya'mızın önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını planlayacak ve yine belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle hep birlikte geleceğimiz ve çocuklarımız adına olması gereken, yapılması gereken tüm projeleri tek tek hayata geçireceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Konya'mızı, 31 ilçemizi, belde ve köylerimizi selamlıyorum."

Bayramlaşma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İç Anadolu Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç ile Konya milletvekilleri ve partililer katıldı.

Bakan Kurum, AK Parti İl Teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özkan Uğur Demet Akalın Perihan Savaş Tuba Büyüküstün
Spor Metin Oktay Şenol Güneş İlhan Cavcav Lionel Messi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Bayram Antalya Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, AK Parti İl Teşkilatıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 19:01:32. #1.15#
title