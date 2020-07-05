Bakan Kurum, Aizona Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu Aizona Antik Kenti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un antik kentte incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un yetkililerden bilgi alması Bakan Kurum'un açıklamaları KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'da bulunan Aizona Antik Kenti'nde incelemelerde ve açıklamalarda bulundu.

Aizona Antik Kenti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un antik kentte incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un yetkililerden bilgi alması Bakan Kurum'un açıklamaları KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'da bulunan Aizona Antik Kenti'nde incelemelerde ve açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA