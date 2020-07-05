Bakan Kurum, Aizona Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
Aizona Antik Kenti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un antik kentte incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un yetkililerden bilgi alması Bakan Kurum'un açıklamaları KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'da bulunan Aizona Antik Kenti'nde incelemelerde ve açıklamalarda bulundu.
05.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:52
Aizona Antik Kenti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un antik kentte incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un yetkililerden bilgi alması
Bakan Kurum'un açıklamaları
KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'da bulunan Aizona Antik Kenti'nde incelemelerde ve açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA