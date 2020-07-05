Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
05.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:33

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zeus Tapınağı'nı gezen Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentin Türkiye'nin önemli kültür miraslarından biri olduğunu söyledi.

Aizanoi Antik Kenti'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz de burada bu tarihi değerleri sahip çıkabilme adına 'Ne yapabiliriz' diye Çavdarhisar'a geldik. Burada antik kentin etrafından çevre düzenlemesi projesi talebi vardı. Biz de yerinde görelim istedik. Projemizde alanın kuzeyinde bulunan alan üzerinde bir dere ıslah projesi var. Hem dere ıslahı hem de çevresindeki bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımı için İl Özel İdaremize destek olacağız. Hem Çavdarhisar'a hem de Kütahya'mıza katkı sağlayacak tarihi değerlerin korunup gelecek nesillere, çocuklarımıza korunarak aktarılması sürecinde Türkiye'mizin her yerinde bu projeleri geliştirmeye çalışıyoruz."

Kurum, bakanlık olarak Çavdarhisar'a destekte bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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