Bakan Kurum AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Kurum, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde Rusya ve Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine düzenlediği saldırıyı çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğenen Kurum, fotoğrafın bir babanın kendi canını düşünmeden çocuğunun hayatını kurtarabilmek amacıyla verdiği mücadeleyi resmettiğini belirterek fotoğrafın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Aynı kategoride Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" başlıklı fotoğrafını da beğenen Kurum, "Yeşilyurt Apartmanı'nda 21 canımız gitti. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına oradan sadece acil eşyalarını almalarına müsaade etmiştik, ev eşyalarının hepsi kaldı. Yıkım esnasında düşen bir koltuğun görüntüsü çekilmiş." diye konuştu.

"Vermiş olduğumuz mücadeleyi gösteriyor"

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ile Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarına oy veren Kurum, Çamlıca Camisi'ni "mühür" olarak adlandırdı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayıp tamamlanan Çamlıca Camisi'ne ilişkin, "Fotoğraf, o caminin İstanbul silüetindeki güzel duruşunu gösteriyor. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'ndaki ecdadımızın yaptığı camileri selamlayan ve bir çiçek gibi simge bir proje haline gelecek Çamlıca Camisi benim için anlamlı. Onun için seçtim." ifadesini kullandı.

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçen Kurum, o esnada Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğünü anımsatarak, "Tüm dünyaya millilerimizin, Türklerin yardıma ihtiyacı olan mazlumlara, Suriye'deki kardeşlerimize huzur ve güven getirmek adına o günlerde vermiş olduğumuz mücadeleyi gösteren resmidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın en saygın haber ajanslarından biri"

Bakan Kurum, AA'nın kurtuluş yıllarından bugüne kadar vatandaşlara doğru bilgiyi en hızlı, en etkin bir şekilde veren yerli ve milli bir kuruluş olduğunu söyledi.

AA için, "Bugün dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olmuş ve dünyanın birçok ülkesinde ülkemizi en doğru şekilde temsil eden bir kuruluşumuzdur." değerlendirmesinde bulunan Kurum, "100'üncü yılını kutlayacak ajansı bu noktaya getiren yönecilerine, editöründen muhabirine, fotoğrafçısından kameramanına tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA