Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak
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Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

23.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:26
Bakan Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı , (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kurum, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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