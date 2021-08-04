Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak...
Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık"
Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık