Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak...
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Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak...

Bakan Kurum: '93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak...
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık"

Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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Bakan Kurum: "93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak... - Haberler
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