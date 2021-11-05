Bakan Kurum: "81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, 67 milyon metrekareye ulaştık"
Açılışa katılan vatandaşların görüntüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Kuran-ı Kerim tilaveti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu.
ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Açılışa katılan vatandaşların görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Kuran-ı Kerim tilaveti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu.