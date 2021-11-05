Bakan Kurum: "81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, 67 milyon metrekareye ulaştık" - Haberler
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Bakan Kurum: "81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, 67 milyon metrekareye ulaştık"

AA - Haberler | Güncel

Açılışa katılan vatandaşların görüntüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Kuran-ı Kerim tilaveti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Açılışa katılan vatandaşların görüntüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Kuran-ı Kerim tilaveti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu.

Bakan Kurum: 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, 67 milyon metrekareye ulaştık

Bakan Kurum: 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, 67 milyon metrekareye ulaştık

Bakan Kurum: 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, 67 milyon metrekareye ulaştık

AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
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