Bakan Kurum: 8 Bina Yıkılacak Yunus Apartmanı Bugün Yıkılmaya Başlanacak (1)

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Kartal'da çöken binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, "Yıkılan bina etrafındaki alanın tamamını inceledik. Bu alana ilişkin yaptığımız tespitler neticesinde, yıkılan binanın etrafındaki 10 binada risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 2 binamızdan biri İhya apartmanı biri de 10 numaralı Çam Apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu sekiz binanın hak sahipleri ile biraz önce görüştük. ve bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bakanlık olarak kira desteği vereceğiz ve TOKİ ile süreci yöneteceğiz. Yunus Apartmanın yıkımına bugün başlanacak."dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA