Bakan Kurum, 6 aylık maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı Açıklaması
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Bakan Kurum, 6 aylık maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 6 maaşını bağışladığını söyledi.

31.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
Bakan Kurum, 6 aylık maaşını

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 6 maaşını bağışladığını söyledi.

Bakan Kurum, bakanlık bürokratları, birim ve il müdürleri ile gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısını koronavirüs tedbirleri nedeniyle video konferans yoluyla yaptı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde "Milli Dayanışma Kampanyası"nın başlatıldığını anımsatan Kurum, "Şimdi hep birlikte 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyoruz. Yardım hesaplarımız açıldı, milletimizle paylaşıldı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda da yardım yapılmasına ilişkin karar aldıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Tüm kabine üyelerimizle yaklaşık 5 milyon 200 bin liralık yardım yapmış olduk. Naçizane çorbada bir tuzumuz olsun diye 6 aylık maaşımızı kardeşlik, milli dayanışma ruhu içinde bağışladık. Allah yardımlarımızı kabul etsin. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, veren el olma günüdür. Gün zorlukları birlikte aşma günüdür. Bu zorlu süreç elbet geride kalacak. Ancak tarih, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de milletimizin birliğini, beraberliğini ve fedakarlığını yazacaktır. Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek, Rabb'imizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz."

Bakanlığın tüm birimleriyle yardım kampanyasına destek olacağını dile getiren Kurum, kampanya için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açacağı banka hesabında yardımların toplanıp, ilgili hesaba aktarılacağını vurguladı.

Bu süreçte koordinasyon toplantılarını video konferans yoluyla yapacaklarının bilgisini veren Kurum, alınan tedbirler çerçevesinde Bakanlığın çalışmalarının süreceğini anlattı.

Bakanlığın aldığı koronavirüs tedbirleri

Toplantıda Bakanlığın aldığı tedbirlere ilişkin de bilgi veren Kurum, 81 ilin valiliklerine gönderdikleri genelge ile belediye hizmetlerinde dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığına dikkati çekti.

TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerinin ertelendiğini de anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyeti durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kirada indirim sağlanacak. Belediyelerce kiraya verilen ve geçici olarak faaliyeti durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecek. Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak. Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak.

Yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihi 30 Haziran 2020'ye ertelendi. Yine yapı denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için birçok tedbir aldık. Koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmak için kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirler 6 ay süreyle ertelendi. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımızla ilgili 250'den fazla işlemi internet üzerinden online olarak yapabilmelerine imkan sağladık."

Bakan Kurum, vatandaşlara anında geri dönüş yapmak için hem "Alo 181" hem de "0 532 010 11 81" numaralı WhatsApp ihbar hattının etkin şekilde kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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