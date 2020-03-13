Bakan Kurum: "6 aya kadar konutları teslim eder hale geleceğiz"
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Bakan Kurum: "6 aya kadar konutları teslim eder hale geleceğiz"

Bakan Kurum: "6 aya kadar konutları teslim eder hale geleceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " 2020 yılında meydana gelen afetlerde Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık" "...

13.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:04
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "6 aya kadar konutları teslim eder hale geleceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

" 2020 yılında meydana gelen afetlerde Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık"

" Elazığ'da yaklaşık 20 bin 417 bağımsız bölümden oluşan projemizi başlattık. Malatya da 4 bin 448 konuttan oluşan projelerimizin çalışmasını başlattık"

" Sürsürü Mahallesinde inşaatlarımız başladı, 6 aylık bir zaman diliminde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz"

"İtirazlar sürecinde az hasardan orta hasara orta hasardan ağır hasara geçen binalarımız oldu. Ağır hasara geçen toplam bina sayımız bin 307 adet binadır"

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında 20 bin 417 bağımsız bölümden oluşan projeleri başlattıklarını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Elazığ'da 4 bin 500,Malatya da ise 2 bine yakın bağımsız bölümün ihalesini önümüzdeki hafta itibari ile gerçekleştireceğiz.Sürsürü Mahallesinde inşaatlarımız başladı, 6 aylık bir zaman diliminde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz"dedi.

Elazığ'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında İl Bank Bölge Müdürlüğü'nde ilgililerle bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilde eş zamanlı çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Bakan Kurum,"Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık bir milyon bağımsız bölüm demektir. Bu bir milyon bağımsız bölümde ise 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlara ilişkin ise onlara dokunmak ve onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çalışmaları başlattık. Bu söylediğimiz bütün illerde çalışmalarımız eş zamanlı devam etmektedir. Elazığ'da yaklaşık 20 bin 417 bağımsız bölümden oluşan projemizi başlattık. Malatya da 4 bin 448 konuttan oluşan projelerimizin çalışmasını başlattık. Yine aynı şekilde Van da ve Manisa'da çalışmalarımızı süratli bir şekilde yürütüyoruz. Elazığ ilinde sahada bir takım projeler tamamlandı. Bir kısmının temelleri atıldı. Birçok alanda projelerin başladığını görüyoruz. Van da yine Dinar'da yaptığımız gibi burada konutlarımızı vatandaşlarımıza vereceğiz. Mağduriyetin en az olması şekliyle sürecimizi yürütmeye devam edeceğiz"diye konuştu.

"6 aylık zaman dilimi içerisinde konutları teslim eder hale geleceğiz"

Elazığ'da önümüzdeki hafta itibariyle 4 bin 500 konutun ihalesini gerçekleştirmiş olacaklarına değinen Bakan Kurum," Malatya da ise 2 bine yakın bağımsız bölümün ihalesini önümüzdeki hafta itibari ile gerçekleştireceğiz. Nisan ayı sonuna kadar toplamda yaklaşık 25 bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek etaplar halinde konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallemizde enkaz altında vatandaşlarımız kalmıştı. 37 canımız enkaz altında yaşamını yitirmişti. Aynı şekilde 4 vatandaşımızda Malatya'da yaşamını yitirdi. Sürsürü Mahallesinde inşaatlarımız başladı. 6 aylık bir zaman diliminde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların yıkımları tamamlandı. Yine Abdullah Paşa'daki yıkımlarda tamamlandı. Şehrimizde yıkılması gereken acil diyeceğimiz bin 400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor"ifadelerini kullandı.

"Ağır hasara geçen bina sayımız bin 307 adet"

Alanda incelemelerde yapacaklarını aktaran Kurum," Hem vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Hemde onların dertlerini dinleyeceğiz. Olası aksiliklere müdahale etmek için buradayız. Bir taraftan da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmalarına itirazları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin dilekçe geldi. Bu dilekçeler 10 bin 291 yapıyı ilgilendiriyor. Yaklaşık yüzde 75 'ini gidip yerinde görmek suretiyle tespitlerimizi yeniden yaptık. Buda 7 bin 600 adet yapı demektir. Bu yapılar çerçevesinde itirazlar sürecinde az hasardan orta hasara orta hasardan ağır hasara geçen binalarımız oldu. Ağır hasara geçen toplam bina sayımız bin 307 adet binadır. Çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını içerir tüm çalışmalarımızı valimiz milletvekillerimiz belediye başkanlarımız bütün vatandaşlarımız ile birlikte onları dinlemek suretiyle hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Söz verdiğimiz üzere çalışmalarımızı vatandaşımızın mağduriyeti en az olacağı şekilde de tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ ve Malatya ilinde temel atma törenimize kendileri teşrif edecekler"diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kurum'a toplantıda Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ile Zülfü Demirbağ eşlik etti.

Kaynak: İHA

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