Bakan Kurum: "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz.

Bakan Kurum:
17.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir. Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde 70 bin riskli bina, yani 353 bin ev ve iş yerinin riskli olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde bin 565 konut ve 55 ticari ünitenin ilk etap temel atma törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, "17 Ağustos'ta yaşadığımız büyük Marmara depremini 21 yıl geride bıraktık. 21 yıldır her 17 Ağustos'ta acımız tazeleniyor. O gece yaşanan tarihimizin en büyük depreminde 18 bin canımız enkaz altında kaldı. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi kaybettik. Depremin en yoğun yaşandığı yerler olan Gölcük'te, Yalova'da hala enkazın bir bölümü denizin altında. Bu acı aziz milletimizin hala hafızalarındaki yerini korumaktadır. Benzer acıları tekrar yaşamamak için çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte gece gündüz sürdürmeye gayret ediyoruz. Artık her hafta başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamında riskli binalarımızı yıkıyor, depreme ve afetlere dayanıklı konutlarımızın temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın" diyen Bakan Kurum, "Ülkemizi baştan sona imar ve inşa ederek ihyaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. İstiyoruz ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Son 100 yılda yaşadığımız deprem nedeniyle 80 bin canımızı toprağa verdik. 2020 yılında ülkemize baktığımızda manzara şudur; bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında ve maalesef nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Yaklaşık 60 milyon insanımız deprem tehdidiyle karşı karşıya. Üstelik artık sadece deprem nedeniyle kayıplar yaşamıyoruz. Çünkü ömrünü tamamlamış binalar çökebiliyor. Her geçen gün bir yerde eskimiş, köhnemiş bir binanın yıkım haberiyle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık"

İstanbul'un 39 ilçesinde 70 bin riskli bina tespit ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün ülkenin dört bir yanında, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 81 ilimizde deprem dönüşüm konutlarımıza hızla devam ediyoruz. Maalesef ülkemizdeki riskli bölgelerin en başında da İstanbul geliyor. Bu dönüşümü kararlı bir şekilde yapmalıyız. Bugün hamdolsun İstanbul'un bütün ilçeleri için bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yılda tüm Türkiye'de 1.5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştüreceğiz. Bu demek oluyor ki deprem dönüşümünün merkezi İstanbul'dur. Yaptığımız bu iş İstanbul'u kurtarma seferberliğidir. Bugüne kadar İstanbul'un 39 ilçesinde 70 bin riskli bina, yani 353 bin ev ve iş yerinin riskli olduğunu tespit ettik. Bunun yüzde 85'ini, yani 300 bin ev ve iş yerini yıktık. Ayrıca İstanbul'da 65 riskli alanda dönüşüm için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Metruk binaların dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız"

Bakan Kurum, "Riskli alanın tamamında 77 blok, 55 de ticari ünite olmak üzere toplam bin 620 bağımsız bölüm üreteceğiz. Bu riskli alanın ilk etabını ise şu an üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda başlatıyoruz. Bu alanda inşa edeceğimiz konutları, metruk binaların dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız, yani kimseye vermeyeceğiz, bir gelir elde etmeyeceğiz. İlk etabımızı 2021 yılında tamamlayacağız. Modern iş yerleriyle bu bölgede ticaret canlanacak, bölgenin marka değeri yükselecek" dedi.

Proje kapsamında mevcut dairelerin bedelinin hesaplanacağını dile getiren Kurum, bakanlık olarak aradaki farkı yüzde 30 oranında sübvanse edeceklerini, indirim yapacaklarını ve geri kalan miktarı da uygun ödeme koşullarıyla 15 yıla kadar yayacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Angela Merkel Hacı Bektaş Veli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Sezen Aksu İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: "5 yılda Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konutu dönüştüreceğiz" - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 18:36:27. #1.14#
title