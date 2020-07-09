Bakan Kurum: '5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: '5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yılda 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde 1,5 milyon acil öncelikli dediğimiz konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum: '5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz'
09.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:02

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yılda 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde 1,5 milyon acil öncelikli dediğimiz konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum, İller Bankası A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, şehirleri birer 'marka şehir' haline getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Bugün tüm il ve ilçelerin 50 yılını, 100 yılını birlikte planladıklarını ve projelendirdiklerini belirten Kurum, "Cennet vatanımızın birbirinden güzel her bir şehrini 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlıyoruz. Şehirlerimizin geleceği, milletimizin huzuru için gerçekleştirdiğimiz projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor. Ülkemiz deprem kuşağında, depremle ilgili birçok acıları yaşıyoruz. Bu acıları yaşamamak adına da depremle ilgili dönüşümümüzü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. 2012 yılında Cumhurbaşkanı'mızın 'Bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle kentsel dönüşüm seferberliği başlattılar. Bugüne kadar tüm Türkiye'de 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağlamış olduk" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının süratle devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, en son Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ'da 24 bin konut çalışmasını başlattıklarını, 1 yıl içinde hem Elazığ'da hem Malatya'da deprem konutlarını teslim edeceklerini kaydetti. Kurum, "Bu hafta sonu da Zeytinburnu ve Kağıthane'de bin 27 adet deprem konutumuzun temellerini atıyoruz. İstanbul'umuzu depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Bolu, Malatya, Samsun, Sivas, Sinop ve Zonguldak'a kadar Türkiye'nin bir köşesinden bir köşesinde kentsel dönüşüm projelerimizi depreme karşı şehirlerimizi hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 104 bin bağımsız birimin üretilmesine yönelik projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmalarla birlikte yılda 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde 1,5 milyon acil öncelikli dediğimiz konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.'HEDEFİMİZ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANI 15 METREKAREYE ÇIKARMAK'Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında, 81 ilde tarihi kent meydanlarını tekrar gün yüzüne çıkarmak için projeler yaptıklarını belirterek, meydanları tarihi kimliğe kavuşturacak projelerle yüzlerce tarihi ve kültürel yapıyı yeniden ihya ettiklerini, yeniledikleri iş yerlerini ise esnafa kazandırdıklarını anlattı. Şehirlere denizlerin ve yeşil alanların nefes aldırdığını vurgulayan Kurum, "Ülkemizde kişi başı yeşil alan miktarımız şu an 8-10 metrekare seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde bu 15 metrekare ve üzerinde. Bizim de hedefimiz kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekare üzerine çıkarmak" dedi. 'KAÇAK YAPILARI YIKIYORUZ'

Tarihi değerleri korumanın yanı sıra doğal alanları, gölleri ve yaylaları da koruduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hiçbir şekilde ranta konu etmeyecek projeleri yapıyoruz. Bu çerçevede Salda'da, Ayder'de, Uzungöl'de ve birçok şehrimizde tüm doğal alanlarımızda ne kadar kaçak yapı varsa mücadele ediyor, kaçak yapıları yıkıyor, görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyoruz. Doğal yapıya uygun projelerle bu tabiat harikalarını muhafaza ediyoruz. Şehirlerimizin nazar boncukları olan göllerimizi temizlemek için Mogan Gölü ve Beyşehir Gölü'nde çalışmalarımızı başlattık. İnşallah göllerimizi endüstriyel atıklardan, insan kaynaklı kirlilikten temizleyeceğiz" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜLÜ:

-Bakan Kurum'un konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/ANKARA,-


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü Güncel
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Magazin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yılmaz Tunç Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Çağla Şıkel Demet Akalın Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Karar Temmuz Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: '5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 18:03:48. #1.14#
title