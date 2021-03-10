Bakan Kurum, Edirne'de "3 Nehir, 1 Şehir" projesinin uygulanacağı alanda inceleme yaptı
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Bakan Kurum, Edirne'de "3 Nehir, 1 Şehir" projesinin uygulanacağı alanda inceleme yaptı

10.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:51

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meriç Nehri kenarında yapılması planlanan "3 Nehir, 1 Şehir" projesinin Edirne'nin güzelliğine güzellik katacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meriç Nehri kenarında yapılması planlanan "3 Nehir, 1 Şehir" projesinin Edirne'nin güzelliğine güzellik katacağını söyledi.

Kurum, projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten bilgi alan Bakan Kurum, proje kapsamında Meriç Nehri kenarında yürüyüş ve bisiklet yolları, kano alanları ile vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik yerler yapılacağını bildirdi.

"3 Nehir, 1 Şehir" projesinin Edirne'nin güzelliğine güzellik katacağını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan bisikletiyle giren bir turistimiz, bir vatandaşımız 30 kilometre dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yollarından biriyle başlayacak. Türkiye'mize, ülkemize girdiğinde Edirne'den başlayıp Hakkari'ye kadar yapacağımız bisiklet mastır planı çerçevesinde bisiklete binebilmiş olacak.

Yine Meriç Nehrimizin iki kenarında yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, kürekle kano yapabilecekleri alanların olduğu, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek kıraathaneleriyle, kütüphaneleriyle bölgemize, şehrimize 7 gün 24 saat hizmet verebilecek bir alan olarak planlandı ve bu alanda Meriç Nehri'nin iki kenarı dışında da oluşturduğumuz rekreasyon alanları içinde 100 bin metrekarelik planda gelen tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları üniteler yer alacak. "

Kurum, ekolojik çeşitliliğin sürdürülmesine çok önem verdikleri bu projede Meriç'in iki yakasının ekolojik köprülerle bir araya getirileceğini ifade etti.

Bakan Kurum, proje kapsamında bu yıl içinde başlayacak çalışmaların gelecek yıl bitirileceğini belirtti.

Bakan Kurum, Edirne'de '3 Nehir, 1 Şehir' projesinin uygulanacağı alanda inceleme yaptı
Bakan Kurum, Edirne'de '3 Nehir, 1 Şehir' projesinin uygulanacağı alanda inceleme yaptı
Bakan Kurum, Edirne'de '3 Nehir, 1 Şehir' projesinin uygulanacağı alanda inceleme yaptı
Bakan Kurum, Edirne'de '3 Nehir, 1 Şehir' projesinin uygulanacağı alanda inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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