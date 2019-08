Bakan Kurum: "250 konut yapımını başlatıyoruz"

09.08.2019 18:30

Denizli'de 6.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen başta Bozkurt ilçesi olmak üzere çevre ilçelerde ve mahallelerde inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşların yarasını bir an önce sarmak suretiyle yapım sürecine başlama talimatı verdik. Bozkurt'ta çadır kentin bulunduğu alanın yanına 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. Çardak ilçemize gelecek olursak burada da 100 konut için yapım talimatı verdik" dedi. Denizli'deki deprem bölgesini incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar hiç yaralı vatandaşımız kalmadı. Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda tespit edildi. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı'nın talimatları çerçevesinde vatandaşların yarasını bir an önce sarmak suretiyle yapım sürecine başlama talimatı verdik. Bozkurt'ta çadır kentin bulunduğu alanın yanına 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. Çardak ilçemize gelecek olursak burada da 100 konut için yapım talimatı verdik. Yine burada da bir camii hasarlı durumda. Hasarlı caminin de yapım talimatı verildi" dedi. Ağır hasarlı binaların bir hafta içerisinde kesin tespitinin sona ereceğini ve yıkımına başlanacağını belirten Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmeyeceğini, az hasarlı binalardan da tespit edilen binalara girilebileceği en geç yarın öğlene kadar tüm kaymakamlıklarda belirlemiş ve ilan etmiş olacağız" dedi.

"BAŞTA ACIPAYAM OLMAK ÜZERE DEPREMDE ZARAR GÖRMÜŞ TÜM DEPREMZEDELERİMİZİN YARALARINI SARACAĞIZ" Acıpayam'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen deprem hakkında konuşan Bakan Kurum, "Acıpayam'da geçtiğimiz aylarda deprem meydana gelmişti, orada da hak sahipleri ile çalışmalarımız yürüyor. Yapmış olduğumuz tespitlerde orada da 168 ağır hasarlı bina var. Bu çerçevede Bozkurt'ta, Çardak'ta, Acıpayam'da ve Denizli merkezde tüm depremde zarar görmüş depremzedelerimiz hak sahiplerinin yaralarını en kısa sürede çözmüş olacağız" diye konuştu.

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ'Nİ UNUTMADI 17 Ağustos Marmara Depremi'ne de değinen Bakan Kurum, "17 Ağustos'ta tüm Türkiye ağladı. Tam rakam verecek olursak 14 bin 480 can gitti. Ocaklara ateş düştü ve o gün tüm ülkemiz seferber oldu. Depremzedelerin yaralarını hızlı bir şekilde sardık." ifadelerinde bulundu.

"HASAR EN ÇOK YIĞMA BİNALARDA" Bakan Kurum mühendis hizmeti almayan binaların depreme karşı dayanıklılık göstermediğini belirterek en çok hasarın yığma binalar diye tabir edilen kerpiç evlerde olduğunu vurguladı.

(Mine Tatay - Melike Müzeyyen Türk/İHA)

Kaynak: İHA