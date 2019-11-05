Bakan Kurum: "2023 giden yolda Erzurum'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz"

Bakan Kurum: "2023 giden yolda Erzurum'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak...

05.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:46
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından bir otelde Erzurum İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA
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