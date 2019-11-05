Bakan Kurum: "2023 giden yolda Erzurum'u çok daha iyi noktalara çekeceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Bakan Kurum'un incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un Erzurum İl Değerlendirme Toplantısı'na katılması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un basın toplantısı ERZURUM - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarlarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, kentsel dönüşüm alanlarını inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından bir otelde Erzurum İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
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