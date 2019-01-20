Bakan Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40'a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bakan Kurum, 2 gündür geleceğe dair önemli konuları masaya yatırıp tartıştıklarını ve müzakere ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar yılda en az bir defa olmak üzere düzenlenmesi planlanan 2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın ilkini Antalya'da gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

'ÇEVREYE DUYARLI SANAYİLEŞMENİN ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK'

Toplantının sonuç bildirgesini okuyan Bakan Kurum, mekansal strateji planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacağını söyledi. 2023 yılına gelindiğinde tüm illerde makro ve mikro düzeyde mekansal planların hazırlanacağını aktaran Bakan Kurum, "Tüm yatırımlar bu plan çerçevesinde hayata geçirilecek. Çevreye duyarlı sanayileşmenin önü açılmış olacak. Yine bunun yanında, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonumuza uygun olarak 3194 sayılı imar kanununda köklü bir değişiklik yapılacak" dedi.

'YILDA EN AZ 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını vurgulayan Bakan Kurum, il ve ilçe bazında hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile insan ve çevre odaklı dönüşüm projeleri hayata geçirileceğinin altını çizdi. Böylelikle mahalle kültürünün ve yatay mimarinin esas alınacağı bütüncül yaklaşımın benimseneceğini kaydeden Bakan Kurum, "Böylece, bozulmaya ve çökmeye yüz tutan afet riski altındaki alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevre koşullarına uygun dönüşümü sağlanacaktır. Kentsel dönüşümle, deprem başta olmak üzere afetlerdeki hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecek. Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023'e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamı, yani 6 milyon 700 bin konut dönüştürülecek. Tarihi mekanlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini artıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejiler belirlenecektir" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZ AKILLI ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirlerimiz hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek. Kırsal yerleşmelerde örnek mimari projeler uygulanacak. Kimlikli şehirler için yöresel mimari projeleri üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edilecektir. Yaylalarımızın, köylerimizin kültürel, tarihi ve doğal dokusu korunacaktır."

'YATIRIMLAR HAZİNE ARAZİLERİ İLE DESTEKLENECEK'

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretiminin teşvik edileceğini aktaran Bakan Kurum, "Yerli hayvancılık sektörünün canlandırılması Hazine taşınmazları ile desteklenecek. Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacak. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir" dedi.

'SIFIR ATIK PROJESİ GELECEĞİMİZDİR'

Plastik poşetle mücadelenin süreceğine değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yıl önce, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' 2023'e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulamaya geçecektir. 2023 yılında 'Sıfır Atık'ta yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaşımız iş sahibi olacaktır. Plastik poşetle mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40'a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz."

'2023 YILINDA KATI ATIK HİZMETİ ALMAYAN HİÇBİR ŞEHRİMİZ KALMAYACAK'

Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerin bakanlıkça destekleneceğini dile getiren Bakan Kurum, böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanmasının sağlanacağını belirtti. Bakan Kurum, 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75'ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verileceğini söyledi. Bakan Kurum, "Böylece çöplerimizin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçilecek" dedi.

'ATIK SULARIN TAMAMI ARITILACAK'

2019 sonu itibariyle toplam belediye nüfusunun yüzde 89'una atık su arıtma tesisi ile hizmet verileceğinden bahseden Bakan Kurum, "Bu oran 2023 yılında yüzde 100'e çıkartılacak ve arıtılan atık suyun yüzde 5'i yeniden kullanılacaktır. Bu sayede akarsularımızı, derelerimizi, havzalarımızı korumuş olacağız. Aynı zamanda tüm arıtma tesisleri 7 gün 24 saat dijital ortamdan izlenecek ve çevremizin kirletilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Ülke olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında artıştan azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kurum, bölgesel ölçekte iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planlarının tamamlanacağını dile getirdi. Son yıllarda sıklıkla yaşanılan taşkın, sel ve kuraklık gibi afetler başta olmak üzere iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Kurum, bu amaçla öncelikle Karadeniz Bölgesi için başlatılan iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planı çalışmalarının, 2023 yılına kadar 7 bölge için tamamlanmış olacağını söyledi. - Antalya

Kaynak: DHA