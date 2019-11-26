26.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:20

Bakan Kurum: 2022'ye kadar bekleme durumu söz konusu değil

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kömürlü termik santrallerinin filtresiz çalışması ile ilgili, "Son yasada 6 ay içinde filtrelemeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer atmazlarsa 6 ay içinde, o tedbiri gerekirse kendimiz alıp çevreyi doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız. 2022'ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil" dedi.

Bakan Kurum, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, baca gazı filtresi olmayan termik santrallere çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların tamamlanması için 30 ay daha süre tanınması düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Bu konuda bir kere 2020'nin başına kadar süreyi veren AK Parti'mizin de dahil olduğu tüm milletvekilleriydi. Dolayısıyla bu sürece kadar santrallerin bazılarında yenilemeler oldu, bazıları bu işe ilişkin adımları atmadılar. Son yasada 6 ay içinde termik santrallerdeki filtrelenmeye ilişkin adımları santrallerin atması gerekiyor. Eğer atmazlarsa 6 ay içinde bu adımları, bunu biz dün de bakan arkadaşlarımızla istişare ettik, Cumhurbaşkanımız da aynı görüştedir. Bakanlıklar olarak resen o tedbiri gerekirse kendimiz alıp, çevreyi, doğayı koruyacak adımı kararlı bir şekilde atacağız. Bizim bunları 2022'ye kadar bekleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Şu anki yasada 6 ay içinde başlamaları gerek. Başlamazlarsa biz gider bu işin içine gireriz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -

Kaynak: DHA