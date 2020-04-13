Bakan Kurum: "2020 bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitireceğiz"
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Murat Kurum, Malatya, Elazığ, Güncel

Bakan Kurum: "2020 bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitireceğiz" dedi.

13.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:36
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitireceğiz" dedi.

41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 olmak üzere toplamda 24 bin 865 konutun yılsonuna kadar tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Elazığ depreminden sonra vatandaşların yaralarını sarmaya başlattıklarını anımsatan Bakan Kurum, "Başlattığımız çalışmaları korona virüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417 Malatya da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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