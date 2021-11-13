Son dakika... Bakan Kurum: 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'nın kapanışında yaptığı konuşmanın ardından yapımı devam eden ve yılbaşında açılması beklenen Kızılcahamam Millet Bahçesi'ne geldi. Bakan Kurum, burada yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Bahçenin bir kısmında yapımı devam eden mescit ve dükkan alanlarını gezen Bakan Kurum, bahçeden çıkış yapacağı sırada, park ve bahçe işçisi kadının "Sayın bakanım hoş geldiniz. Burada bize ekmek sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Sizinle bitki dikmek istiyoruz" demesi üzerine "Dikelim" cevabını verdi. Ardından kadın işçilerle birlikte dikim alanına gidip, fidan diken Bakan Kurum, hatıra fotoğrafı çektirerek, alandan ayrıldı.

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