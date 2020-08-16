Bakan Kurum: "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık"
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Bakan Kurum: "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık.

Bakan Kurum:
16.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:31

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ilgili bilgilendirici video paylaştı. Kurum paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: "17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım."

(İHA)

Kaynak: İHA

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