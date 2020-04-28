Bakan Kurum: '100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesinin kura çekimi devam ediyor ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesinden kura çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini, bugün Manisa ve Denizli'de kura çekilişinin yapılacağını açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesinden kura çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini, bugün Manisa ve Denizli'de kura çekilişinin yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA