Bakan Kurum: "100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: "100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz"

Bakan Kurum:
11.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:13

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" dedi.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor Haber
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Haber
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 8.900 konutun daha sahipleri belli olacak
100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 8.900 konutun daha sahipleri belli olacak
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Türkan Şoray Fahriye Evcen
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Mayıs Sabah Antalya
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: "100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 15:42:04. #1.15#
title