Bakan Kurum: "1 yılda 148 milyon TL'lik cezai işlem yaptık"
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Bakan Kurum: "1 yılda 148 milyon TL'lik cezai işlem yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz nehri üzerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum:
05.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gediz nehri üzerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, 2019 yılında Türkiye'de 54 bin 163 çevre denetimi yaparak 148 milyon liralık cezai işlem uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Kütahya ve İzmir arasındaki Gediz nehri üzerindeki 33 farklı noktada çevre denetimlerine ve su analizlerine başladıklarını dile getirerek, "Bakanlık olarak 81 ilde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 bin 163 çevre denetimi gerçekleştirdik. Bu çerçevede 148 milyon lira cezai işlem, aynı zamanda 289 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk. Şu anda Kütahya'dayız, burada Gediz havzamız var. Gediz nehrimiz Kütahya il sınırları içerisinde Murat ve Şaphane dağlarından doğuyor Foça ve Çamaltı tuzlası arasından da İzmir körfezine dökülüyor. Toplamda 17 bin 500 kilometrekarelik çok önemli bir havzamız. Hem bölgemiz için hem de bölgemiz çeperindeki illerimiz için tarım, istihdam anlamında ülkemize katkı sağlayan bir havza. Bu çerçevede de bakanlığımız, denetim faaliyetlerini 33 ayrı noktada havzamızda yapacaklar. Şu anda bir denetim gerçekleştirdik, numuneler aldık ve bu numuneler çerçevesinde de denetimlerimizi yapacağız. Bu konuda çevre mevzuatına uygun olmayan işletmelere cezai işlemler, yine kapatma işlemlerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Su içilebilir su kalitesinde, arıtılmış şekliyle deremizde deşarj ediliyor"

Yapılan denetimlerde Türkiye'deki tüm havzaları korumaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Bu çerçevede biliyorsunuz 2015 yılında bölgemize ilişkin bir çevre projesi başlatmıştık. Bu proje kapsamında 27 atık su arıtma tesisiyle Gediz havzasında 20 belediyeye atık su inşası gerçekleştirerek bölgenin nüfusunun yaklaşık yüzde 95'ine atık su arıtma hizmeti veriyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz nehirde atık su arıtma tesislerinden arıtılarak akan su arkadaşlarımız buradan numune aldılar. Su içilebilir su kalitesinde, arıtılmış şekliyle deremizde deşarj ediliyor" dedi.

Bakan Kurum, sadece Gediz havzasında 2,5 yılda 5 bin 700 denetim yaptıklarını vurgulayarak, "Son 2,5 yılda Gediz havzasında 5 bin 700 denetim gerçekleştirdik ve 309 tesise de 17 milyon lira cezai işlem yaptık. Bakanlığımızın mobil araçları bu bölge için 1 hafta içerisinde Kütahya ilimizden başlayıp, İzmir'e nehrimizin en son noktası olan Foça sınırlarına kadar denetimlerini 33 ayrı nokta da gerçekleştirecekler. Vatandaşımızın can sağlığı adına yine çiftçimizin bu bölge de tarım sulamasını en iyi kalitede alıp yapabilmesi adına bu denetimlerimizi yapıyoruz. Bu noktada 2022 yılına kadar da izleme noktamızı 364'e çıkaracağız. Tüm denizlerimizde 11 enstitü, 3 araştırma gemisi ve toplam 353 noktada 3'er yıllık düzenli periyotlarda bu denetimlerimizi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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