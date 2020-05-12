Bakan Kurum: "1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz"
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Bakan Kurum: "1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz"

Bakan Kurum: "1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz" "Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz" "Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek" Çevre...

Bakan Kurum: '1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz'
12.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:54

Bakan Kurum: "1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz"

"Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"

"Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ ve Malatya'daki konut yapımı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da depremin ardından vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "TOKİ Başkanlığımızca Elazığ'da 19 bin 190, Malatya'da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Konutlarımızı, belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yılsonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek" açıklamasını da yaptı. Kurum, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz."

Bakan Kurum: '1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz'

Kaynak: İHA

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