Bakan Kurum: "1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Zeytinburnu 428 konut 69 ticari ünite ve Zeytinburnu Millet Bahçesi Temel Atma Töreni Telsiz Mahallesi rezerv alanında gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Zeytinburnu 428 konut 69 ticari ünite ve Zeytinburnu Millet Bahçesi Temel Atma Töreni Telsiz Mahallesi rezerv alanında gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, törende konuşma yaptı. Kaynak: AA