Bakan Kurum: 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğine ilişkin, "Bugüne dek ülke genelinde 257 riskli alanda yapılan çalışmalarda 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık" dedi.

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi depreme hazır hale getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne dek ülke genelinde 257 riskli alanda yapılan çalışmalarda 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık. 'İstanbul'un Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle şehrimizin hemen her ilçesinde alan bazlı yürütülen çalışma kapsamında 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğündeki 63 riskli alanda 35 bin 606 binada 116 bin 827 konutu dönüştürüyoruz. Hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle, vatandaşlarımızla gönül birliği içinde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her noktasında vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlarına kavuşturacağız."Bakan Kurum, paylaşımında İstanbul'un ilçeleri; Esenler, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

