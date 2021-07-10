BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
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BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün ardından geldiği Vakfıkebir ilçesindeki millet bahçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün ardından geldiği Vakfıkebir ilçesindeki millet bahçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum burada, çimler üzerine oturarak gençlerle sohbet etti. Halk buluşması etkinliği için Tonya ilçesine geçen Bakan Kurum, karayolunda at üzerindeki vatandaşlar ve horon ekibinin gösterileriyle karşılandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Kurum, kendisine hediye edilen kasketi başına takıp, yeleği de üzerine giydi.

KORUMASININ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Bakan Murat Kurum, daha sonra Akçaabat ilçesindeki bir düğün salonunda, dünya evine giren koruma polisi Bilge Öztürk ile Abdullah Lermioğlu'nun nikah törenine katıldı. Nikahta çiftin şahitliklerini Bakan Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve AK Parti Trabzon milletvekilleri yaptı. Çifti tebrik eden Bakan Kurum, evlilik cüzdanını da Bilge Öztürk'e verdi. Nikah töreninin ardından Bakan Kurum, Rize'ye geçti.

BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET
BAKAN KURUM'DAN TONYA VE VAKFIKEBİR'E ZİYARET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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