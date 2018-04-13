Bakan Kurtulmuş ve Fakıbaba, Türkçe Öğrenen Suriyeli Çocuklara Kitap Dağıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da Türkçe öğrenen Suriyeli çocukları okullarında ziyaret edip kitap hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkçe öğrenen Suriyeli çocukları okullarında ziyaret etti. Karaköprü ilçesindeki Alibaba İlkokulunu ziyaret eden Bakan Kurtulmuş ve Fakıbaba, Suriyeli öğrenciler tarafından türkü ve şiirlerle karşılandı. Birbirinden güzel türküler okuyan çocuklar, Bakan Kurtulmuş'a Türk bayrağı hediye etti. Çocukların elinden bayrağı alan Kurtulmuş, öperek alnına koydu. Daha sonra sınıfları gezen Bakan Kurtulmuş ve Fakıbaba, Türkçe öğrenmek için okula gelen Suriyeli öğrencilere bin adet kitap hediye etti.

"Suriye'de insanlara hayat zindan ediliyor"

Suriye'de yalnızca rejimin değil terör örgütlerinin de insanlara hayatı zindan ettiğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Suriye'de maalesef bütün dünyanın gözü önünde çok büyük bir dram yaşanıyor. Suriye'de yedi yılı aşkın halka karşı, halkı ezen bir yönetim şehirleri bombalıyor. Halkına karşı bombalar yağdırıyor. Sadece rejim değil, Suriye'nin birçok yerinde var olan terör örgütleri vasıtasıyla da inşalara hayat zindan ediliyor. İlk başta bir iç savaş olarak başlayan, daha sonra da vekalet savaşları şeklinde devam eden büyük bir insanlık dramını hep beraber yaşıyoruz. Ne yazık ki insanlık bunu suskun bir şekilde izliyor. İçimiz parçalanıyor" dedi.

Suriyelilerin eğitiminde önemli mesafeler katettiklerini dile getiren Bakan Kurtulmuş, Suriyeli çocukların sağlık, gıda ve barınma ihtiyacından sonra ihtiyaç duydukları en önemli şeyin eğitim olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Biz Türkiye olarak bu çocukların bizim evlatlarımızdan, fertlerinden bir farkı yok. Hemen burnumuzun dibindeki Suriyeli kardeşlerimizin yaklaşık 3,5 milyonu aşkın bir kısmı Türkiye'ye geldi ve Türkiye de onlara ev sahipliği yaparak bir ensar anlayışı içerisinde bu muhacir kardeşlerimize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Burada da gördüğümüz gibi bu evlatlarımızın eğitim ihtiyacı var. En önemli ihtiyaçlardan birisi. Sağlık, barınma, gıda ihtiyaçları giderildikten sonra hemen karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi eğitim meselesidir. Eğitim meselesinde önemli mesafeler katettik. Burada, şu okulun içerisinde 249 Suriyeli evladımız gayet güzel eğitim görüyorlar. Kendi ülkelerindeki kültürlerinden de çok uzaklaşmadan Türkiye'yi tanıyorlar, Türkçe'yi tanıyorlar, Türkiye'deki kültürü tanıyorlar. Geleceğe güzel bir şekilde hazırlanıyorlar" dedi.

"Çocukları bağrımıza basmamız en önemli mesajdır"

Türkiye olarak Suriyeli çocukları bağırlarına basmanın dünyaya verilebilecek en önemli mesaj olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, "Bizim Türkiye olarak bu çocuklarımızı bağrımıza basmamız dünyaya gösterilecek, verilecek en önemli mesajdır. Ben bu bağlamda emeği geçen devletimize, hükümetimize, öğretmenlerimize, herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA