Bakan Kurtulmuş'un Turizm Haftası Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Performansımızı katlayarak artıracak turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi yükseltmeyi sürdüreceğiz. Rekorlarla başladığımız 2018'de sektör temsilcileriyle el ele vererek daha bu rakamları da aşan başarılara imza atacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ülkelerin ekonomi politikalarında güçlü bir yere sahip olan turizm, bugünün dünyasında etkin bir diplomasi unsuruna dönüştü. Coğrafi konumu ve kadim medeniyetlere yuva olan topraklarıyla Türkiye, doğal güzellikleri ve tarihi-kültürel zenginlikleriyle uluslararası ulaşım ve konaklama sektörünün en önemli duraklarının başında yer alıyor. Tüm bu bileşenlerle Türkiye hem insani diplomasi hem de ekonomi açısından müthiş bir potansiyel taşıyor. Bu engin turistlik zenginliklerimizi ve kültürel çeşitliliklerimizi ülke tanıtımı için yumuşak güç unsuru olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda oluşturacağımız bir dille küresel ölçekte dünya markası olarak ivme kazanmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak politikalarımızın merkezine 'doğal-kültürel-tarihi mirası koruyan ve medeni bir dünyanın ana aktörü olan' bir turizmi koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektör aktörleri ile bir bütün olarak karşı durduğumuz zor günlerin ardından yeniden iyi bir sıçrayış yakalamayı başardık" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Performansımızı katlayarak artıracak turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi yükseltmeyi sürdüreceğiz. Rekorlarla başladığımız 2018'de sektör temsilcileriyle el ele vererek daha bu rakamları da aşan başarılara imza atacağız. Türk turizminin gelişiminde ve sektörel başarıda emeği olan, omuz omuza sektörü yükselten başta sektör çalışanları olmak üzere gönüllü turizmcilerin ve tüm turizm camiasının Turizm Haftası'nı kutluyorum." - ANKARA