Bakan Kurtulmuş: "Türkiye'yi Her Alanda Daha Güçlü Bir Hale Getireceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Mardin'de partililerle bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceklerini belirterek, ülkeyi her alanda daha güçlü bir hale getireceklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada partililere hitaben konuşan Kurtulmuş, "Tam köprünün üstündeyiz, köprüyü geçmedik daha. Onun için 2019 seçimlerinde güçlü bir şekilde iktidarı sağlayacağız. Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi her alanda daha güçlü bir hale getireceğiz. AK Parti Mardin teşkilatı, gerçekten samimi ve fedakar dava insanları olarak kadın, erkek ve gençlerimizle hep beraber bu mücadeleyi güçlü bir şekilde vermemiz lazım. Şimdi bundan sonrasını da siz söyleyeceksiniz. Önümüzdeki seçimlerde üç tane önemli seçimde çok güçlü bir şekilde sonuç alacaksınız. AK Parti'nin Mardin teşkilatı çok güçlü bir şekilde çalışarak bu büyük davayı milletimizle paylaşmak ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı Sistemi başkanı yapmaya hazır mısınız" dedi. - MARDİN